Università di Palermo melting pot | superata la soglia dei 500 immatricolati di cittadinanza straniera

L’Università di Palermo ha registrato un nuovo record di immatricolati di cittadinanza straniera, superando i 500 iscritti. Al 20 dicembre 2025, il numero di immatricolati stranieri ha raggiunto i 544, confermando la crescente presenza internazionale all’interno dell’ateneo. Questa tendenza rappresenta un segnale positivo per il processo di internazionalizzazione e apertura dell’università.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.