Università di Palermo melting pot | superata la soglia dei 500 immatricolati di cittadinanza straniera
L’Università di Palermo ha registrato un nuovo record di immatricolati di cittadinanza straniera, superando i 500 iscritti. Al 20 dicembre 2025, il numero di immatricolati stranieri ha raggiunto i 544, confermando la crescente presenza internazionale all’interno dell’ateneo. Questa tendenza rappresenta un segnale positivo per il processo di internazionalizzazione e apertura dell’università.
Con 544 ingressi al 20 dicembre 2025 è stato raggiunto un nuovo record assoluto di immatricolati di cittadinanza straniera all’Università di Palermo. Si tratta di 197 nuovi studenti nelle lauree triennali e magistrali a ciclo unico e di ben 344 nuovi iscritti a primo anno nelle lauree magistrali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Ferrovia Roma-Orte-Viterbo, pendolari bloccati a Grotte Santo Stefano: "Superata la soglia di tollerabilità"
Leggi anche: Rischio chiusura per 2 punti nascita sotto la soglia dei 500 parti. "Strutture private sottraggono volumi"
Università di Palermo “melting pot”: superata la soglia dei 500 immatricolati di cittadinanza straniera - Con 544 ingressi al 20 dicembre 2025 è stato raggiunto un nuovo record assoluto di immatricolati di cittadinanza straniera all’Università di Palermo. mondopalermo.it
Dipartimento Culture e Società Università degli Studi di Palermo - facebook.com facebook
` ' ' Maggiori info unipa.it/Universit-di-P… x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.