La chirurgia minivasiva della mammella è un approccio innovativo che riduce l’invasività degli interventi oncologici. Questo metodo si basa su tecniche meno invasive, favorendo un recupero più rapido e un impatto estetico ridotto. È indicato principalmente per pazienti con tumori di piccole o medie dimensioni, senza coinvolgimento esteso dei tessuti circostanti. Questa evoluzione rappresenta un passo importante nella cura personalizzata del tumore al seno.

Una tecnica finora impensabile per la mammella: a spiegare il cambio di paradigma è il professor Oreste Gentilini, primario di Chirurgia della Mammella, responsabile della Breast Unit dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e professore associato all’Università Vita - Salute San Raffaele. «La novità è che la tecnica endoscopica oggi si può applicare anche alla mammella, cosa che fino ad ora non era mai stata fatta. Questo perché altre parti del corpo oggi operabili con tecniche endoscopiche come ad esempio l’addome, consentono interventi perché sono organi cavi, con spazi naturali che consentono l’introduzione di telecamera e strumenti chirurgici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tumore al seno: la rivoluzione della chirurgia minivasiva della mammella, l’ultimo passo di una lunga evoluzione nella cura oncologica interventistica. In cosa consiste e a quali pazienti è raccomandato

Leggi anche: Tumore al seno nelle pazienti ad alto rischio: una giornata di studi al Park Hotel

Leggi anche: Tumore alla mammella, al Park Hotel un convegno sulle pazienti ad alto rischio

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Tumore al seno: la rivoluzione della chirurgia minivasiva della mammella, l’ultimo passo di una lunga evoluzione nella cura oncologica interventistica. In cosa consiste e a ... - invasiva del seno rappresenta l’ultima tappa della progressiva riduzione dell’invasività negli interventi oncologici mammari. vanityfair.it