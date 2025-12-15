Tumore al seno | la Breast Unit del Goretti di Latina al centro della rete senologica del Lazio
La Breast Unit del Santa Maria Goretti di Latina si distingue come centro di eccellenza nella rete senologica del Lazio, riconosciuto dall’ultimo rapporto Agenas. La struttura si concentra sulla diagnosi e il trattamento del tumore al seno, offrendo un’assistenza qualificata e multidisciplinare a pazienti provenienti dalla regione.
La Chirurgia oncologica del Santa Maria Goretti di Latina viene indicata come centro di eccellenza dall'ultimo rapporto Agenas, con particolare attenzione all'attività svolta nell'ambito della Breast Unit. In una nota, l'onorevole Vittorio Sambucci, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, sottolinea come questa struttura rappresenti un modello consolidato di gestione integrata del tumore al seno, frutto anche della collaborazione con la direzione generale dell'Asl di Latina, guidata da Sabrina Cenciarelli.
Breast Unit: ogni tumore al seno deve seguire uno specifico percorso di cura nei centri di senologia
