Terni nasconde la droga nel cruscotto dietro al contachilometri | arrestato a Borgo Rivo

A Terni, un giovane cittadino albanese è stato arrestato dai carabinieri a Borgo Rivo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto durante un controllo, durante il quale sono state trovate droghe nascoste nel cruscotto, dietro al tachimetro. L’intervento evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga nella zona.

Terni, nascoste dietro al contachilometri dell'auto 68 dosi di cocaina: studente arrestato per spaccio - Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo dell’area urbana disposti per le festività, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Terni hanno tratto in arresto per detenzione di ... corrieredellumbria.it

