Addio ad Alberto Masini Una vita per la comunità

È scomparso Alberto Masini, figura di grande rilievo per la comunità di Monteveglio. Nato nel 1927, ha dedicato gran parte della sua vita al servizio pubblico, rivestendo anche il ruolo di sindaco negli anni Sessanta. La sua scomparsa, avvenuta lo scorso venerdì all’età di 96 anni, lascia un ricordo di impegno e dedizione. Un arrivederci a una persona che ha contribuito in modo significativo alla storia locale.

"Un uomo che si è saputo costruire da solo". Così viene ricordato Alberto Masini, scomparso lo scorso venerdì all’età di 96 anni, già sindaco di Monteveglio negli anni Sessanta. Un territorio che ha segnato profondamente la sua esistenza e al quale è rimasto sempre legato, nonostante i numerosi incarichi che nel corso del tempo lo hanno portato anche fuori confine, in giro per città e paesi diversi. "Un legame autentico e mai spezzato", come sottolinea la figlia Saura, che oggi ripercorre commossa la vita del padre. "Papà è sempre riuscito ad andare avanti grazie a una determinazione fuori dal comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio ad Alberto Masini. Una vita per la comunità Leggi anche: Una folla commossa per l’addio ad Alberto Bertone Leggi anche: Tutta una comunità in lutto. Una vita che finisce a 34 anni. Addio a Giancarlo Antognetti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Addio ad Alberto Masini. Una vita per la comunità. Torres Ufficiale l'addio dell'esterno sinistro Alberto Lattanzio: il classe 2004 si trasferisce alla Dolomiti Bellunesi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.