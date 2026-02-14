Kingdom Come | Deliverance un video confronta le versioni PS5 e PS4 | ecco le differenze
Un video pubblicato da ElAnalistaDeBits mostra le differenze tra le versioni PS5 e PS4 di Kingdom Come: Deliverance, a causa dell’aggiornamento gratuito per la console di nuova generazione. Nel filmato si può notare come i dettagli grafici e i tempi di caricamento siano migliorati sulla PS5, offrendo un’esperienza più fluida.
Un nuovo video comparativo firmato ElAnalistaDeBits mette sotto la lente le versioni PS5 e PS4 di Kingdom Come: Deliverance, in occasione dell’aggiornamento gratuito dedicato all’attuale generazione. Il risultato evidenzia un salto tecnico netto, che rende l’esperienza sull’hardware più recente sensibilmente superiore sotto diversi aspetti. Non si tratta di un semplice ritocco, ma di un intervento profondo che tocca praticamente ogni comparto visivo. Per molti osservatori, è uno degli upgrade gratuiti più completi visti negli ultimi anni. L’action RPG medievale di Warhorse Studios beneficia su PS5 di un miglioramento generale delle texture, ora più definite e ricche di dettagli. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Kingdom Come: Deliverance, è in arrivo un upgrade grafico gratis per PS5, svela un leak del PlayStation Store
Un aggiornamento del PlayStation Store ha lasciato trapelare l’arrivo di un upgrade grafico gratuito per Kingdom Come: Deliverance su PS5.
PlayStation Store, Sony lancia le “Le scelte della critica” con i migliori giochi PS4 e PS5 del 2025 in sconto
Il PlayStation Store ha annunciato le nuove offerte chiamate “Le scelte della critica”.Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.
Argomenti discussi: Kingdom Come: Deliverance rinasce con l'upgrade next-gen; Kingdom Come Deliverance 2 celebra l'anniversario con un evento speciale: novità in arrivo?; Kingdom Come Deliverance brilla su PS5: più bello che mai con l'aggiornamento gratis; Kingdom Come: Deliverance Next-Gen Edition Recensione.
Kingdom Come: Deliverance Next-Gen EditionC'è un nuovo modo di giocare all'inizio delle avventure di Henry, e abbiamo dato un'occhiata all'aggiornamento Next-Gen tanto vociferizzato Kingdom Come: Deliverance prima del suo lancio a sorpresa. gamereactor.it
Kingdom Come: Deliverance si aggiorna con l'upgrade gratuito per PS5 e Xbox Series X/SWarhorse Studios e Deep Silver, insieme ai partner di Saber Interactive, hanno annunciato il lancio della versione aggiornata e migliorata di Kingdom Come: Deliverance per PS5 e Xbox Series X/S. L'agg ... it.ign.com
Le versioni PS5 e PS4 di Kingdom Come: Deliverance a confronto, ecco le differenze x.com
Embracer Group ha svelato che Kingdom Come: Deliverance 2 ha venduto ben cinque milioni di copie nell'arco dei primi dodici mesi dall'uscita. facebook