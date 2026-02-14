Kingdom Come | Deliverance un video confronta le versioni PS5 e PS4 | ecco le differenze

Un video pubblicato da ElAnalistaDeBits mostra le differenze tra le versioni PS5 e PS4 di Kingdom Come: Deliverance, a causa dell’aggiornamento gratuito per la console di nuova generazione. Nel filmato si può notare come i dettagli grafici e i tempi di caricamento siano migliorati sulla PS5, offrendo un’esperienza più fluida.

Un nuovo video comparativo firmato ElAnalistaDeBits mette sotto la lente le versioni PS5 e PS4 di Kingdom Come: Deliverance, in occasione dell’aggiornamento gratuito dedicato all’attuale generazione. Il risultato evidenzia un salto tecnico netto, che rende l’esperienza sull’hardware più recente sensibilmente superiore sotto diversi aspetti. Non si tratta di un semplice ritocco, ma di un intervento profondo che tocca praticamente ogni comparto visivo. Per molti osservatori, è uno degli upgrade gratuiti più completi visti negli ultimi anni. L’action RPG medievale di Warhorse Studios beneficia su PS5 di un miglioramento generale delle texture, ora più definite e ricche di dettagli. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Un aggiornamento del PlayStation Store ha lasciato trapelare l’arrivo di un upgrade grafico gratuito per Kingdom Come: Deliverance su PS5.

