Cammini verso Roma evento conclusivo all' Auditorium Conciliazione

Si chiude con una grande celebrazione un anno di attività di promozione dei Cammini che con il Giubileo hanno portato a Roma migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo.Sabato 24 gennaio i camminatori partiranno alle 9.30 sui tre Cammini diversi, per convergere in un unico arrivo su via.🔗 Leggi su Romatoday.it

Lo Schiaccianoci, il Balletto di Roma all'Auditorium ConciliazioneLo Schiaccianoci del Balletto di Roma torna all’Auditorium Conciliazione, nel quadro del progetto “Natale che Danza 65.

Leggi anche: Balletto di Roma, all’Auditorium Conciliazione “Natale che Danza 65.0?

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Eventi gratuiti a Roma a gennaio 2026: cosa fare senza spendere; Tutte le strade portano a Roma, oggi con il Cai sulle vie dei pellegrini; +++Eventi nel Lazio fino al 25 gennaio 2026, annota e programma.

MiTur e Vie Francigene, al via 'La rete dei cammini verso Roma'L'Associazione Europea delle Vie Francigene (Aevf), con il sostegno del ministero del Turismo (MiTur), lancia 'La rete dei cammini verso Roma', un progetto di promozione nazionale che da dicembre 2025 ... ansa.it

Associazione «Vie e Cammini di Francesco», firmato a Roma l’atto di costituzioneSarà un soggetto unitario per Regioni, Comuni, diocesi e famiglie francescane per coordinare e armonizzare le attività della rete di vie e cammini di rilevanza turistico-culturale ispirati al santo di ... lanazione.it

LA GUIDA - Cammini di Santiago, gli 85 itinerari verso la cattedrale di San Giacomo: l’atlante completo firmato da Sara Zanni e Miriam Giovanzana - facebook.com facebook