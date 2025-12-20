(LaPresse) “Il Giubileo volge al termine, non finisce però la speranza che questo Anno ci ha donato: rimarremo pellegrini di speranza. Abbiamo ascoltato da San Paolo: ‘Nella speranza, infatti, siamo stati salvati’. Senza speranza, siamo morti; con la speranza, veniamo alla luce. La speranza è generativa”. Lo ha detto Papa Leone XIV, nel corso dell’ ultima udienza giubilare in piazza San Pietro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV: "Giubileo giunge al termine, ma non finisce la speranza

Leggi anche: Giubileo della Speranza, soci forlivesi del Rotary in udienza da papa Leone XIV

Leggi anche: Papa Leone XIV al Giubileo dei Detenuti: “Confido in forme di amnistie e indulto”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Giubileo dei Detenuti, il Papa: nessuno sia perduto, concedere amnistie o indulto; Papa Leone XIV: su in diretta la Messa in occasione del Giubileo dei detenuti; Il Papa: anche in carcere nessuno sia perduto. Per il Giubileo il dono dell’amnistia; Si è concluso oggi, con la Messa celebrata da Papa Leone XIV nella Basilica di San Pietro, il Giubileo dei detenuti.

Papa Leone XIV: "Giubileo giunge al termine, ma non finisce la speranza - (LaPresse) "Il Giubileo volge al termine, non finisce però la speranza che questo Anno ci ha donato: rimarremo pellegrini di speranza. stream24.ilsole24ore.com