Papa Leone XIV | Giubileo giunge al termine ma non finisce la speranza

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) “Il Giubileo volge al termine, non finisce però la speranza che questo Anno ci ha donato: rimarremo pellegrini di speranza. Abbiamo ascoltato da San Paolo: ‘Nella speranza, infatti, siamo stati salvati’. Senza speranza, siamo morti; con la speranza, veniamo alla luce. La speranza è generativa”. Lo ha detto Papa Leone XIV, nel corso dell’ ultima udienza giubilare in piazza San Pietro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

