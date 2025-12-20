Papa Leone XIV | Giubileo giunge al termine ma non finisce la speranza
(LaPresse) “Il Giubileo volge al termine, non finisce però la speranza che questo Anno ci ha donato: rimarremo pellegrini di speranza. Abbiamo ascoltato da San Paolo: ‘Nella speranza, infatti, siamo stati salvati’. Senza speranza, siamo morti; con la speranza, veniamo alla luce. La speranza è generativa”. Lo ha detto Papa Leone XIV, nel corso dell’ ultima udienza giubilare in piazza San Pietro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Giubileo dei detenuti, Papa Leone sulle orme di Francesco: “Nessuno va perduto” - Con l'occasione, Papa Leone ha lanciato un appello sulla tutela delle persone nelle carceri. ildigitale.it
