Un omaggio alla donna più anziana e alla più giovane della comunità | l' iniziativa del Comune di Sicignano

A Sicignano degli Alburni, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune ha organizzato un evento dedicato alla donna più anziana e a quella più giovane della comunità. L'iniziativa mira a celebrare le differenze generazionali e il ruolo delle donne all’interno della comunità locale. La cerimonia si è svolta in un luogo pubblico, coinvolgendo le rispettive protagoniste.

Singolare iniziativa a Sicignano degli Alburni, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L'amministrazione comunale, infatti, oggi ha consegnato una pergamena e un omaggio floreale alla signora Francesca Iuliano (foto in basso ndr), una delle concittadine più longeve, e a Veronica Guarnaccio (foto in alto ndr), la più giovane, promessa di un domani tutto da scrivere. "Rivolgiamo un invito a tutte le donne affinché continuino a dare il massimo per arricchire la nostra società. Allo stesso tempo, ribadiamo l'impegno collettivo per la salvaguardia dei loro diritti e per la creazione di un ambiente sicuro, dove il rispetto non sia un'eccezione ma la norma.