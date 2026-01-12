Avviciniamo i più giovani alla politica e alla comunità

A Pollenza prende il via un percorso di progettazione partecipata dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, promosso dall’amministrazione comunale con il supporto dell’associazione Piombini-Sensini. L’obiettivo è avvicinare i giovani alla politica e rafforzare il senso di comunità, offrendo loro uno spazio di ascolto e confronto per contribuire attivamente allo sviluppo locale.

Al via a Pollenza il percorso di progettazione partecipata per i giovani dai 16 ai 30 anni, realizzato con il supporto dell’ associazione Piombini-Sensini. L’iniziativa, "Scrivi il futuro, non solo il tuo", nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di aiutare i giovani a prendere consapevolezza della situazione personale, familiare e sociale che stanno vivendo, con uno sguardo alla comunità, avvicinandoli alla vita civica e politica. Prevista una serie di incontri nelle diverse zone del territorio; il percorso sarà accompagnato da facilitatori esperti in dinamiche di gruppo, con competenze educative, psicologiche e sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

