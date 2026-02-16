Ciao Elisa l’abbraccio di Cattolica alla sua nonna | a 109 anni era la cittadina più anziana della provincia

Elisa De Nicola, cittadina di Cattolica di 109 anni e 131 giorni, è morta ieri, lasciando un vuoto tra familiari e amici. La sua lunga vita, ricca di storie e ricordi, la rendeva la persona più anziana della provincia di Rimini, e molti la ricordano ancora con affetto. La nonna aveva recentemente ricevuto un affettuoso abbraccio dalla nipote, simbolo di un legame forte che durava nel tempo.

Le sue tagliatelle sottilissime e la piadina sfogliata raccontano un pezzo di storia cittadina. Cattolica ricorda con affetto la sua ultracentenaria Cattolica è in lutto per la scomparsa di Elisa De Nicola, aveva 109 anni e 131 giorni, era la nonnina più longeva di Cattolica e di tutta la provincia riminese. A ricordarla in queste ore è la sindaca Franca Foronchi: "Cattolica la porterà sempre nel cuore come esempio di un'operosità instancabile, di mani sempre indaffarate tra orto e cucina, e di profumi che raccontano la nostra tradizione: le sue tagliatelle sottilissime e la piadina sfogliata resteranno memoria viva per chi le ha amate".