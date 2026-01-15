Postalesio chiude l’ultimo negozio di alimentari | il Comune porta gli anziani al supermercato con un pulmino
A Postalesio, con la chiusura dell’ultimo negozio di alimentari, il Comune ha deciso di offrire un servizio di trasporto con un pulmino dedicato agli anziani, facilitando l’accesso alla spesa presso i supermercati locali. Questa iniziativa mira a garantire continuità di servizi essenziali per la comunità, in particolar modo per le persone più fragili, mantenendo un livello di autonomia e supporto in un contesto di cambiamenti commerciali.
Postalesio (Sondrio), 15 gennaio 2026 – Chiuso l'ultimo negozio di alimentari, il Comune mette a d isposizione degli anziani un pulmino per portali a fare la spesa al supermercato. La vicenda accade a Postalesio, in Valtellina, il piccolo borgo di cui fu originario l 'ex sindaco di Milano Pillitteri. La chiusura dell’ultimo alimentari. Dopo la chiusura, alla fine dello scorso dicembre, dell 'unico negozio di alimentari del paese, l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire attivando un servizio settimanale di trasporto gratuito per consentire ai cittadini più fragili di fare la spesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
