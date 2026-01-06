Spaccata nel negozio di alimentari Arrestato pochi istanti dopo

Un episodio di tentata spaccata nel negozio di alimentari di Chignolo Po si è concluso con l’arresto dell’autore. L’uomo è stato poi sottoposto a misura cautelare, con obbligo di firma e dimora, in attesa del giudizio fissato per il 23 gennaio. La vicenda evidenzia l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e le procedure giudiziarie in corso.

CHIGNOLO PO (Pavia) L'arresto è stato convalidato ieri in Tribunale, con la misura cautelare dell'obbligo di firma e di dimora in attesa dell'udienza rinviata per il giudizio al 23 gennaio. G.C. 35enne di Sant'Angelo Lodigiano, già pregiudicato, deve rispondere dell'ipotesi di reato di furto in esercizio pubblico. L'uomo è infatti il presunto responsabile del colpo messo a segno nel pomeriggio di sabato ai danni de La Bottega Gastropan, in via XXV aprile a Chignolo Po. Il negozio di salumeria, panetteria e pasticceria era chiuso per la pausa pranzo quando è stato rotto il vetro della porta d'ingresso.

