Giallo in casa Lavazza | trovato il corpo del giardiniere

Nella villa del vicepresidente della Lavazza, situata a Torino, è stato trovato il corpo di un giardiniere. La scoperta è avvenuta all’interno della residenza, che appartiene alla famiglia Lavazza. Sul luogo sono intervenuti le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto. La vittima, dipendente da molti anni, è stata trovata senza vita in una delle stanze della villa.

Il ritrovamento del corpo di un dipendente storico nella villa del vicepresidente Torino: all'interno della prestigiosa residenza di Marco Lavazza,. Torino: all'interno della prestigiosa residenza di Marco Lavazza, vicepresidente del colosso del caffè, i primi soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di cinquantacinque anni. La vittima risponde al nome di Ronald Adarlo, una figura storica all'interno della proprietà che svolgeva con dedizione le mansioni di giardiniere e custode da moltissimo tempo. L'allarme è scattato precisamente intorno alle 17:30, quando la centrale operativa di Azienda Zero ha inviato d'urgenza un'ambulanza del 118 verso l'abitazione signorile.