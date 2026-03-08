un lavoro di nicchia quello della sarta

Ombretta Severi, dopo aver lavorato come dipendente in imprese artigiane del settore moda, ha deciso di aprire il proprio laboratorio sette anni fa con il supporto di Confartigianato. Attualmente gestisce il negozio ‘La Sarta’ a Torre del Moro, dove si occupa di lavori di sartoria artigianale. La sua attività si concentra su un settore di nicchia, dedicato alle lavorazioni sartoriali.

Ombretta Severi, dopo una carriera di dipendente nelle imprese artigiane del settore moda, con l’aiuto di Confartigianato a cui è associata, ha coronato il suo sogno e ha aperto il suo primo laboratorio sette anni fa e adesso lavora nel suo negozio ‘La Sarta’ a Torre del Moro. Ombretta Severi ci racconti come mai ha scelto il mestiere di sarta? "Nella mia famiglia di sarte non ce n’erano, ma quando andavo con mia mamma dalla sarta, vedevo queste donne che lavoravano in casa con i figli che giocavano intorno a loro e pensavo: ‘nella mia vita voglio fare la sarta per stare con i miei bambini’. Ho iniziato a imparare il mestiere a dieci anni da una cugina di mia mamma perché la mia passione era imparare a cucire, fare il sottopunto, le rifiniture a mano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

