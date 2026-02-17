Mariagrazia, sarta di Poppi, si è piazzata seconda a un premio nazionale per aver realizzato un vestito tradizionale con tessuti locali. La sua creazione ha conquistato la giuria grazie alla cura nei dettagli e all’uso di materiali sostenibili, attirando l’attenzione tra numerosi partecipanti provenienti da tutta Italia.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – M ariagrazia, la sarta di Poppi, arriva seconda a un premio nazionale. “Le belle notizie vanno sostenute, i traguardi della vita dei nostri cittadini vanno celebrati perché ci rendono tutti e tutte coinvolti, quindi grazie Mariagrazia”. Con queste parole il Sindaco di Poppi Federico Lorenzoni è stato a fare una visita di cortesia alla signora Mariagrazia Frisone, sarta che da anni ha un piccolo negozio a Ponte a Poppi e che qualche mese fa ha vinto il secondo premio a un concorso nazionale per stiliste emergenti a Calci di Pisa. Il tema era quello delle favole e Mariagrazia ha partecipato con due vestiti uno ispirato al cartoon Frozen e l’altro a La bella e la bestia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mariagrazia, la sarta di Poppi, arriva seconda a un premio nazionale

La Fondazione Diasorin Ets ha annunciato le 50 scuole secondarie di secondo grado selezionate per la seconda fase del Premio nazionale Mad for Science.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.