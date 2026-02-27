Pordenone festeggia i 105 anni di Prima Biason storica sarta di Borgomeduna

A Pordenone, la sarta Prima Biason ha compiuto 105 anni. La celebrazione si è svolta con la presenza di familiari e membri della comunità di Borgomeduna, che hanno partecipato ai festeggiamenti per questo importante traguardo. La storica artigiana ha dedicato la sua vita alla lavorazione del tessuto, mantenendo viva una tradizione locale. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle consuetudini di sempre.

Presente anche il sindaco Alessandro Basso: "Con il suo lavoro ha contribuito a costruire relazioni, a custodire tradizioni" Centocinque anni di storia, tradizioni e artigianato. È il traguardo raggiunto da Prima Biason, che ha festeggiato i suoi 105 anni insieme ai familiari e alla comunità di Borgomeduna. Presente anche il sindaco di Pordenone Alessandro Basso che ci ha tenuto a portare gli auguri di tutta la città. Non sono mancati momenti di dialogo cordiale e vivace dove la signora Prima si è mostrata sorridente e partecipe, dimostrando una vitalità che ha colpito tutti i presenti. Nata nel 1921, Prima Biason è tra le storiche sarte di Pordenone. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

