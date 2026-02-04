Mobilità Alstom scommette su Napoli con un hub al Centro Direzionale e nuove assunzioni

Alstom apre un nuovo centro nel Centro Direzionale di Napoli. L’azienda punta a rafforzare la sua presenza in città e a velocizzare i lavori sulla rete ferroviaria regionale. La notizia arriva mentre Alstom annuncia anche nuove assunzioni, puntando su Napoli come nodo strategico per la mobilità sostenibile in Campania.

Alstom, colosso mondiale della mobilità sostenibile, ha inaugurato un nuovo hub nel Centro Direzionale di Napoli per rafforzare la sua presenza in Campania e accelerare i progetti di ammodernamento della rete ferroviaria regionale. Il nuovo spazio di lavoro, dotato di circa 50 postazioni modulari, è pensato per favorire la collaborazione tra team impegnati in iniziative chiave di segnalamento, infrastrutture e mobilità digitale. L’obiettivo dichiarato è duplice: ridurre gli spostamenti tra le sedi, migliorando l’equilibrio tra vita privata e lavoro, e consolidare la gestione dei progetti strategici sul territorio campano.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Al Centro Direzionale di Napoli, è prevista la realizzazione di nuove abitazioni e interventi di riqualificazione delle torri esistenti.

Il progetto PalaEventi nel Centro Direzionale di Napoli si avvicina alla fase di avvio, con i cantieri previsti tra sei mesi.

