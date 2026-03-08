Un concerto per la pace al teatro Sociale

Domenica prossima alle 17, il Teatro Sociale di Sondrio ospita un concerto dedicato alla pace. L’evento è stato organizzato per promuovere un messaggio di unità e speranza attraverso la musica. La serata vedrà la partecipazione di diversi artisti che si esibiranno sul palco per sensibilizzare il pubblico su questo tema. L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati a sostenere questa causa.

L'auspicio di tutti, più che mai di questi tempi, anche in versione musicale. Domenica prossima 15 marzo, alle 17, il Teatro Sociale di Sondrio ospita un concerto per la pace. Protagonista l' Orchestra Antonio VivaldiAmici della Musica di Sondalo diretta dal maestro Ernesto Colombo. In apertura, una prima esecuzione assoluta: " Anime erranti ", scritta, su commissione della Vivaldi stessa, da Gabriele Zucchini, giovane e affermato musicista, attivo soprattutto nel Norditalia e Oltralpe. Fonte d'ispirazione è la celebre poesia di Charles Baudelaire "Ames errantes". Anime che Zucchini vede ben rappresentate da un coro femminile, accompagnato dall'orchestra in un ideale, delicato e armonioso pellegrinaggio.