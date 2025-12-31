Concerto di Capodanno al Teatro Sociale di Camogli | omaggio all' opera lirica italiana
Il Teatro Sociale di Camogli ospita il Concerto di Capodanno, dedicato all'opera lirica italiana. L'evento si terrà sabato 3 gennaio alle ore 21, offrendo un'occasione per ascoltare brani classici eseguiti da artisti qualificati. Un momento di musica e cultura per iniziare il nuovo anno con raffinatezza e tradizione.
Il Teatro Sociale di Camogli rende omaggio all'opera lirica italiana con il Concerto di Capodanno in programma sabato 3 gennaio alle ore 21.Nel 2023 l’UNESCO ha riconosciuto l’opera lirica italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. E allora, è all’insegna di questo tesoro che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Stagione Lirica di Padova 2025 con Carmen e il Concerto di Capodanno al Teatro Verdi
Leggi anche: Stagione Lirica di Padova 2025 con Carmen e il Concerto di Capodanno al Teatro Verdi
Nuovo anno in musica con la nostra guida ai concerti di Capodanno; Concerto di Capodanno al Teatro Sociale di Rovigo: un evento imperdibile; Capodanno al Teatro Sociale di Camogli con Le Prénom; Il Teatro Sociale di Rovigo saluta il 2026 con il grande Concerto di Capodanno.
Concerto di Capodanno al Teatro Sociale di Camogli: omaggio all'opera lirica italiana - Il Teatro Sociale di Camogli rende omaggio all'opera lirica italiana con il Concerto di Capodanno in programma sabato 3 gennaio alle ore 21. genovatoday.it
Capodanno in concerto al Sociale - Il teatro Sociale di Rovigo, alle 16, celebrerà l’arrivo del nuovo anno con il tradizionale concerto, un evento che promette di incantare il pubblico con un programma ricco di emozioni e musica. polesine24.it
Galà lirico di Capodanno al Teatro Sociale di Camogli - Sabato 3 gennaio 2026, alle ore 21, il Teatro Sociale di Camogli inizia il nuovo anno con Galà lirico di Capodanno. mentelocale.it
A Cagliari tutto pronto per il concerto di Capodanno, Giusy Ferreri: «Immenso piacere festeggiare con voi» x.com
Stasera a Mantova il Capodanno è con le Sciusten Feste di VINICIO CAPOSSELA! Il 31 dicembre Piazza Sordello diventa il cuore pulsante della festa con Vinicio Capossela, protagonista del Concerto di San Silvestro che accompagnerà la città nell’ingr - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.