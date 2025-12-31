Il Teatro Sociale di Camogli ospita il Concerto di Capodanno, dedicato all'opera lirica italiana. L'evento si terrà sabato 3 gennaio alle ore 21, offrendo un'occasione per ascoltare brani classici eseguiti da artisti qualificati. Un momento di musica e cultura per iniziare il nuovo anno con raffinatezza e tradizione.

Il Teatro Sociale di Camogli rende omaggio all'opera lirica italiana con il Concerto di Capodanno in programma sabato 3 gennaio alle ore 21.Nel 2023 l’UNESCO ha riconosciuto l’opera lirica italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. E allora, è all’insegna di questo tesoro che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Concerto di Capodanno al Teatro Sociale di Camogli: omaggio all'opera lirica italiana

Leggi anche: Stagione Lirica di Padova 2025 con Carmen e il Concerto di Capodanno al Teatro Verdi

Leggi anche: Stagione Lirica di Padova 2025 con Carmen e il Concerto di Capodanno al Teatro Verdi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Nuovo anno in musica con la nostra guida ai concerti di Capodanno; Concerto di Capodanno al Teatro Sociale di Rovigo: un evento imperdibile; Capodanno al Teatro Sociale di Camogli con Le Prénom; Il Teatro Sociale di Rovigo saluta il 2026 con il grande Concerto di Capodanno.

Concerto di Capodanno al Teatro Sociale di Camogli: omaggio all'opera lirica italiana - Il Teatro Sociale di Camogli rende omaggio all'opera lirica italiana con il Concerto di Capodanno in programma sabato 3 gennaio alle ore 21. genovatoday.it