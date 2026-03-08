Un 8 marzo alla casa di riposo per l’Amministrazione di Ottone

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Amministrazione comunale di Ottone ha organizzato un momento dedicato alle donne ospiti della Casa di Riposo “Leopoldo Castelli”. La cerimonia ha coinvolto le residenti e il personale della struttura, con l’obiettivo di celebrare questa ricorrenza. L’evento ha previsto un piccolo momento di convivialità e riconoscenza per le donne presenti.

L'iniziativa ha rappresentato un momento di incontro e di condivisione, durante il quale l'Amministrazione ha voluto esprimere gratitudine e rispetto verso donne