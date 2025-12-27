Torna la legionella alla casa di riposo
Torna di nuovo il batterio della legionella all’interno dell’impianto idrico della casa di riposo di Tolentino, con la conseguente sospensione dell’utilizzo di acqua calda. Il Comune si è attivato con due boiler. "A seguito delle verifiche periodiche previste dalla normativa, è stata riscontrata la presenza di valori oltre i limiti di legge" spiega la circolare che è stata diffusa il giorno della vigilia di Natale a ospiti, familiari e personale. Questa volta però, a differenza di ottobre, la contaminazione riguarda solo quattro rubinetti e i parametri sono più bassi. "Durante l’esecuzione dei lavori si renderà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione di acqua calda, che sarà comunque garantita attraverso i boiler esterni – si aggiunge –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Casa di riposo, legionella nell’acqua
Leggi anche: Torna "Io provo a casa dei nonni": i gruppi musicali e corali animano la casa di riposo di Chieti
Torna la legionella alla casa di riposo; Stop acqua calda dai rubinetti: Legionella alla casa di riposo; Legionella alla casa di riposo Porcelli a Tolentino: usati boiler per garantire l’acqua calda; Stop acqua calda dai rubinetti: Legionella alla casa di riposo.
Legionella alla casa di riposo Porcelli a Tolentino: usati boiler per garantire l’acqua calda - TOLENTINO La casa di riposo tolentinate dell’Asp civica assistenza Porcelli ancora alle prese con la legionella. msn.com
Casa di riposo, legionella nell’acqua - "I risultati delle analisi hanno evidenziato che la presenza del batterio della legionella all’interno dell’impianto idrico non risulta ancora completamente rientrata nei parametri di conformità ... ilrestodelcarlino.it
Torna l'allarme scabbia allo Â«Stella MarisÂ» del Lido. La Casa di riposo - La Casa di riposo degli Alberoni si conferma così decisamente poca fortunata, visto che, da quando è stata inaugurata dopo i lavori di ... ilgazzettino.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.