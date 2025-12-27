torna la legionella alla casa di riposo

Torna di nuovo il batterio della legionella all’interno dell’impianto idrico della casa di riposo di Tolentino, con la conseguente sospensione dell’utilizzo di acqua calda. Il Comune si è attivato con due boiler. "A seguito delle verifiche periodiche previste dalla normativa, è stata riscontrata la presenza di valori oltre i limiti di legge" spiega la circolare che è stata diffusa il giorno della vigilia di Natale a ospiti, familiari e personale. Questa volta però, a differenza di ottobre, la contaminazione riguarda solo quattro rubinetti e i parametri sono più bassi. "Durante l’esecuzione dei lavori si renderà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione di acqua calda, che sarà comunque garantita attraverso i boiler esterni – si aggiunge –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

