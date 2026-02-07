Nuovi servizi alla casa di riposo

Questa mattina il presidente della Fondazione Ircer di Recanati, Riccardo Ficara Pigini, ha annunciato l’introduzione di nuovi servizi alla casa di riposo. Le novità puntano a migliorare l’organizzazione quotidiana e a rafforzare il rapporto con le famiglie degli ospiti. Ficara Pigini ha spiegato come il rinnovamento si concentri sui servizi offerti, con l’obiettivo di rendere l’assistenza più efficace e vicina alle esigenze dei residenti.

Partono dai servizi e dall'organizzazione quotidiana le novità illustrate dal presidente della Fondazione Ircer di Recanati, Riccardo Ficara Pigini, che racconta un percorso di rinnovamento pensato per migliorare la qualità dell'assistenza e il rapporto con le famiglie degli ospiti. Tra le innovazioni più significative spicca l'attivazione del servizio infermieristico telefonico attivo 24 ore su 24. "Oggi – spiega Ficara Pigini – i familiari possono contattare in qualsiasi momento un infermiere presente in struttura. È una risposta concreta al bisogno di rassicurazione e informazione, soprattutto nelle ore notturne, quando spesso aumentano preoccupazioni e dubbi sullo stato di salute dei propri cari".

