Malore in montagna davanti alla figlia soccorsi in azione

Un uomo ha accusato un malore mentre si trovava in montagna con la figlia sul monte Elefante, nel Terminillo, causando l’intervento immediato dei soccorsi. Il Soccorso alpino e il 118 sono arrivati rapidamente sul posto per assisterli e trasportare l’uomo in sicurezza. La presenza di altri escursionisti ha permesso di chiamare tempestivamente le forze di soccorso. La situazione resta sotto controllo, mentre proseguono le verifiche.

Malore in montagna, soccorsi in azione. Il Soccorso alpino e speleologico del Lazio è intervenuto sabato 21 febbraio insieme al 118 sul monte Elefante, nel comprensorio del Terminillo. Un uomo di 66 anni, originario di Terni, impegnato in un'escursione di scialpinismo insieme alla figlia, è stato colto da un malore. Immediatamente allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti l'elicottero del 118 con equipe sanitaria e tecnico di elisoccorso del Cnsas, oltre a una squadra di terra del soccorso alpino. Il paziente è stato raggiunto, stabilizzato e recuperato mediante un verricello, per poi essere trasportato all'ospedale De Lellis di Rieti.

