Spaccio tra i ragazzi davanti alla discoteca due donne messinesi arrestate con un arsenale di droghe sintetiche a Catania
Due donne provenienti dalla provincia di Messina sono state arrestate a Catania durante un’operazione dei Carabinieri, che ha portato al sequestro di un arsenale di droghe sintetiche. L’intervento si è svolto nelle vicinanze di una discoteca, dove si era verificato uno spaccio tra i giovani. L’indagine mira a contrastare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti tra i più giovani, garantendo maggiore sicurezza nel territorio.
Due giovani donne della provincia di Messina sono state arrestate nella notte a Catania nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dal Comando provinciale dei Carabinieri etneo. Le due, di 26 e 27 anni, una delle quali già con precedenti penali, sono ritenute responsabili di detenzione di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
