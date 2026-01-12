Spaccio tra i ragazzi davanti alla discoteca due donne messinesi arrestate con un arsenale di droghe sintetiche a Catania

Due donne provenienti dalla provincia di Messina sono state arrestate a Catania durante un’operazione dei Carabinieri, che ha portato al sequestro di un arsenale di droghe sintetiche. L’intervento si è svolto nelle vicinanze di una discoteca, dove si era verificato uno spaccio tra i giovani. L’indagine mira a contrastare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti tra i più giovani, garantendo maggiore sicurezza nel territorio.

