Dal palcoscenico alla caserma | la Fondazione Petruzzelli consegna una divisa storica alla guardia di finanza

Un gesto simbolico unisce cultura e istituzioni: la Fondazione Petruzzelli ha consegnato una divisa storica alla Guardia di Finanza durante un incontro che ha sottolineato il valore della memoria, della storia e delle tradizioni. L'evento si è svolto mercoledì 17 dicembre presso il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, segnando un momento di condivisione tra le istituzioni.

Un incontro nel segno della memoria, della storia e delle tradizioni si è consumato nella mattinata di oggi, mercoledì 17 dicembre, quando il sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli, Nazzareno Carusi, ha fatto visita alla sede del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

