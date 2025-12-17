Dal palcoscenico alla caserma | la Fondazione Petruzzelli consegna una divisa storica alla guardia di finanza

Un gesto simbolico unisce cultura e istituzioni: la Fondazione Petruzzelli ha consegnato una divisa storica alla Guardia di Finanza durante un incontro che ha sottolineato il valore della memoria, della storia e delle tradizioni. L'evento si è svolto mercoledì 17 dicembre presso il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, segnando un momento di condivisione tra le istituzioni.

