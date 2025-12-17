Dal palcoscenico alla caserma | la Fondazione Petruzzelli consegna una divisa storica alla guardia di finanza
Un gesto simbolico unisce cultura e istituzioni: la Fondazione Petruzzelli ha consegnato una divisa storica alla Guardia di Finanza durante un incontro che ha sottolineato il valore della memoria, della storia e delle tradizioni. L'evento si è svolto mercoledì 17 dicembre presso il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, segnando un momento di condivisione tra le istituzioni.
Un incontro nel segno della memoria, della storia e delle tradizioni si è consumato nella mattinata di oggi, mercoledì 17 dicembre, quando il sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli, Nazzareno Carusi, ha fatto visita alla sede del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». I genitori sentiti in caserma guardia di finanza
Leggi anche: Si apre all'istituto Radice Alighieri di Catona la consegna dei premi studio della Fondazione Tripodi
07 12 18 10 anni dalla rinascita del Petruzzelli
Petruzzelli: Carmen chiude la stagione d’opera con il tutto esaurito, in scena dal 17 al 27 dicembre - Petruzzelli, “Carmen” chiude la Stagione d’Opera 2025: tutto esaurito per l’ultima regina del palcoscenico, in scena dal 17 al 27 dicembre. quotidianodelsud.it
Petruzzelli di Bari, il labirinto di Creta in onda su Rai 5 il giorno dell'Epifania - Lo spettacolo di Nicola Piovani andato in scena al Teatro Petruzzelli, a grande richiesta sarà nuovamente inserito nella programmazione della fondazione lirica pugliese nel 2025 BARI - lagazzettadelmezzogiorno.it
Bomba nella caserma dei carabinieri, niente risarcimento per i parenti della vittima Colpo di scena vent’anni dopo l’esplosione che uccise Alberto Andreoli a Latina 16/03/2025 - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.