Udinese Juve due assenze sicure per Runjaic Altri da valutare Il punto sull’infermeria dei friulani
Per la partita tra Udinese e Juventus, il tecnico Runjaic dovrà fare a meno di Bertola e Zanoli, che sono già esclusi dalla lista dei convocati. Zemura e Solet, invece, sono ancora sotto osservazione e non sono certi di scendere in campo. La rosa dei friulani si presenta così con diverse assenze, mentre altri giocatori sono in fase di valutazione.
Udinese Juve, Zemura e Solet restano da valutare per la sfida di sabato. Bertola e Zanoli, invece, non saranno a disposizione. Gli aggiornamenti. L'attesa per il prossimo turno di campionato cresce, e il focus mediatico è tutto sulla sfida Udinese Juve, un match che promette scintille al Friuli-Bluenergy Stadium sabato sera alle 20.45. Sebbene la recente trasferta di Bergamo non abbia lasciato in dote nuovi infortuni traumatici, l'allenatore e lo staff medico friulano sono impegnati in una corsa contro il tempo per definire la lista dei convocati. Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, la priorità assoluta riguarda Jordan Zemura. L'esterno era stato escluso all'ultimo minuto dalla gara contro l'Atalanta a causa di un fastidio muscolare dell'ultimo minuto.
Infortunio Davis, l'attaccante torna a disposizione di Runjaic! Da valutare i tempi di Solet, le ultime in casa Udinese
