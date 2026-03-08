Udinese Juve due assenze sicure per Runjaic Altri da valutare Il punto sull’infermeria dei friulani

Per la partita tra Udinese e Juventus, il tecnico Runjaic dovrà fare a meno di Bertola e Zanoli, che sono già esclusi dalla lista dei convocati. Zemura e Solet, invece, sono ancora sotto osservazione e non sono certi di scendere in campo. La rosa dei friulani si presenta così con diverse assenze, mentre altri giocatori sono in fase di valutazione.