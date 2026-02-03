Domani si gioca Udinese contro Juventus e il tecnico Runjaic potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti. L’infortunio di quest’ultimo preoccupa i bianconeri, che stanno cercando di capire se potrà essere in campo o meno. Le ultime notizie arrivano da fonti vicine alla squadra, ma ancora nulla è certo. La partita si avvicina e tutti attendono aggiornamenti ufficiali.

Udinese Juve, un big di Runjaic a rischio per la sfida con i bianconeri? L’esito sull’infortunio del giocatore e cosa filtra in vista del match. La Juve guarda al calendario e monitora le condizioni degli avversari in vista dei futuri impegni. L’Udinese dovrà fare a meno per qualche tempo di Keinan Davis, uscito malconcio dall’ultima gara. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE Attraverso un comunicato ufficiale, la società friulana ha dichiarato che il giocatore, durante il match con la Roma, ha rimediato una lesione all’adduttore sinistro. Gli esami strumentali hanno confermato la diagnosi, ma lo staff medico ha già stilato la tabella di marcia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Udinese Juve, un big di Runjaic a rischio per i bianconeri? L'esito sull'infortunio e cosa filtra in vista del match

