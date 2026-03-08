Ucraina Zelensky | La Russia sta aiutando l' Iran all' Europa serve una difesa comune

Il presidente dell'Ucraina ha dichiarato che la Russia sta fornendo supporto all’Iran, sottolineando una crescente collaborazione tra i due paesi. Ha anche affermato che l’Europa ha bisogno di una difesa comune per affrontare questa situazione. Zelensky ha fatto queste affermazioni durante un discorso, evidenziando l’importanza di una risposta coordinata alle mosse di Mosca.

Zelensky ha messo in guardia da quella che ha descritto come una crescente coordinazione tra Russia e Iran, citando notizie secondo cui Mosca potrebbe fornire informazioni di intelligence a Teheran per aiutare a colpire le forze statunitensi e che componenti russi sono stati trovati nei missili utilizzati negli attacchi in Medio Oriente. Zelensky ha affermato che gli sforzi di difesa in Europa e in Medio Oriente dovrebbero essere coordinati e ha chiesto un sostegno continuo per rafforzare la capacità dell’Ucraina di respingere gli attacchi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nella seconda città più grande dell’Ucraina un missile russo ha colpito un edificio residenziale di cinque piani - facebook.com facebook

#Ucraina 10 le vittime del bombardamento russo su Kharkiv, contro un grattacielo; 2 sono bimbi. Colpiti con missili della difesa ucraina un deposito e un sito di lancio per droni nell'area dell'aeroporto di Donetsk occupata dalla Russia. x.com