Juventus-Sassuolo | bianconeri dominanti

La Juventus inizia il 2026 con una vittoria netta sul campo del Sassuolo, terminata 3-0. La partita ha visto i bianconeri prendere il controllo nella ripresa, consolidando il risultato e dimostrando buona solidità. Un primo passo importante per la squadra in questa fase della stagione, con un risultato che rafforza la fiducia e permette di affrontare con ottimismo le prossime sfide.

La Juventus inizia il 2026 con una vittoria convincente al Mapei Stadium: 3-0 contro il Sassuolo, in una gara dominata nel secondo tempo. Un autogol di Muharemovic, Fabio Miretti e Jonathan David firmano il successo bianconero, che consolida il secondo posto in classifica e lancia un segnale forte alle rivali.

