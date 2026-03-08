Entrati nello stabilimento principale di Tvs Motor in India, si scopre un impianto che produce circa 4,7 milioni di veicoli tra moto e tre ruote ogni anno. Il marchio, ancora poco conosciuto nel nostro Paese, si afferma come uno dei principali protagonisti nel settore a livello mondiale grazie a numeri di produzione così elevati. La fabbrica rappresenta un punto di riferimento nel panorama motociclistico internazionale.

A ogni cambio di turno, a Hosur, la fabbrica non si accende: cambia pelle. Siamo una quarantina di chilometri a sud-est della megalopoli di Bangalore, in una delle tre aree ad alta densità industriale dell’India. Davanti ai cancelli di Tvs il cielo è di quel colore che non riesci a definire, anche se sai che c’è bel tempo, ma il piazzale è già in pieno movimento. Il cambio turno ha il ritmo di una piccola migrazione quotidiana, con autobus aziendali, scooter, uomini e donne che escono dai reparti mentre altri prendono il loro posto. In mezzo a questo passaggio di consegne c’è anche un momento che racconta bene l’India industriale di oggi: lo spazio per una breve funzione religiosa, semplice e concreta, quasi a ricordare che qui la modernità della produzione di massa non ha cancellato i riti del lavoro, li ha portati dentro la fabbrica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tvs Motor, il gigante da quasi cinque milioni di moto

