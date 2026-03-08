Tvs Motor il gigante da quasi cinque milioni di moto
Entrati nello stabilimento principale di Tvs Motor in India, si scopre un impianto che produce circa 4,7 milioni di veicoli tra moto e tre ruote ogni anno. Il marchio, ancora poco conosciuto nel nostro Paese, si afferma come uno dei principali protagonisti nel settore a livello mondiale grazie a numeri di produzione così elevati. La fabbrica rappresenta un punto di riferimento nel panorama motociclistico internazionale.
A ogni cambio di turno, a Hosur, la fabbrica non si accende: cambia pelle. Siamo una quarantina di chilometri a sud-est della megalopoli di Bangalore, in una delle tre aree ad alta densità industriale dell’India. Davanti ai cancelli di Tvs il cielo è di quel colore che non riesci a definire, anche se sai che c’è bel tempo, ma il piazzale è già in pieno movimento. Il cambio turno ha il ritmo di una piccola migrazione quotidiana, con autobus aziendali, scooter, uomini e donne che escono dai reparti mentre altri prendono il loro posto. In mezzo a questo passaggio di consegne c’è anche un momento che racconta bene l’India industriale di oggi: lo spazio per una breve funzione religiosa, semplice e concreta, quasi a ricordare che qui la modernità della produzione di massa non ha cancellato i riti del lavoro, li ha portati dentro la fabbrica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Minimetrò da record: quasi 3 milioni di passeggeri e 2 milioni di auto in meno sulle strade
Lotteria Italia: venduto a Roma il biglietto da cinque milioni di euro EstrazioneTre premi su cinque, in particolare i primi due, nel Lazio o meglio fra Roma e città metropolitana: otto milioni e mezzo di euro in totale.
How to Keep Showing Up Until the Breakthrough Happens | Jim Carrey Technique in 38 Minutes
Tutto quello che riguarda Tvs Motor.
La Mia Moto: tutteSiamo entrati nel principale stabilimento indiano di Tvs Motor, che da noi è ancora un nome nuovo, ma che è già un protagonista globale, in grado di produrre e vendere 4,7 milioni di veicoli a due e t ... gazzetta.it
TVS Motor punta forte sull'Italia: a Bologna il suo centro per l'innovazioneL'azienda indiana rileva Engines Engineering creando un hub mondiale per l'innovazione. A beneficiarne sarà anche il rilancio di Norton TVS Motor Company mette radici nel cuore della Motor Valley. Il ... dueruote.it