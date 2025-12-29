Minimetrò da record | quasi 3 milioni di passeggeri e 2 milioni di auto in meno sulle strade

Nel 2025, il minimetrò di Perugia ha registrato numeri significativi: quasi 3 milioni di validazioni e oltre 2 milioni di auto evitate rispetto alle strade. Questi dati evidenziano il ruolo del sistema di trasporto pubblico nel migliorare la mobilità urbana e ridurre l'impatto sul traffico. Un risultato importante per la città, che conferma l’efficacia delle strategie di sostenibilità e di incentivazione all’uso del treno leggero.

Un 2025 di grandi numeri per il minimetrò di Perugia: 2.970.103 validazioni di biglietti, 2.222.222 di auto tolte dalla strada, che equivalgono a 1.915.208 di chilogrammi di CO2 evitata, come la quantità assorbita da 95mila alberi o l'equivalente di 7.500 aerei sulla tratta Roma-Londra, o ancora.

