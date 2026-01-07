Lotteria Italia | venduto a Roma il biglietto da cinque milioni di euro Estrazione

Da noinotizie.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’estrazione della Lotteria Italia, sono stati annunciati alcuni dei premi principali vinti a Roma e in altre località italiane. Tra i biglietti più rilevanti, sono stati venduti premi da cinque milioni di euro, due milioni e altri di entità inferiore. I vincitori dei premi minori saranno comunicati nelle prossime ore. La lotteria continua a rappresentare un momento di interesse nazionale, con premi che coinvolgono diverse regioni del paese.

Ti 270462 – venduto a – 5 milioni di euro E 334755 – venduto a Ciampino – 2,5 milioni di euro L 430243 – venduto a Quattro Castella – 2 milioni di euro D 019458- venduto a Jerzu – 1,5 milioni di euro Q 331024 – venduto ad Albano Laziale – 1 milione di euro Ci sono anche premi minori i cui vincitori saranno resi noti nelle prossime ore. L'articolo Lotteria Italia: venduto a Roma il biglietto da cinque milioni di euro Estrazione proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

lotteria italia venduto a roma il biglietto da cinque milioni di euro estrazione

© Noinotizie.it - Lotteria Italia: venduto a Roma il biglietto da cinque milioni di euro Estrazione

Leggi anche: Premio speciale della Lotteria Italia, il biglietto vincente da 300 mila euro: dove è stato venduto

Leggi anche: Lotteria Italia: premio speciale di 300mila euro vinto da un biglietto venduto ad Auronzo di Cadore

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lotteria Italia, il racconto di Maurizio che vende i biglietti a via Condotti: Anche 800 in un giorno; Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti. A Frosinone venduti oltre 200 mila tagliandi; “Lotteria Italia nel cuore della gente”, parola di Maurizio, rivenditore del centro di Roma; Lotteria Italia 2025 - 2026, i biglietti vincenti: l'elenco completo.

lotteria italia venduto romaLotteria Italia, assegnato il Premio Speciale da 300.000 euro. Il biglietto venduto ad Auronzo di Cadore - Anche nell’edizione 2026, la Lotteria Italia è legata all’estrazione in diretta durante la trasmissione 'Affari Tuoi', condotta da Stefano De Martino su Rai 1 ... dire.it

lotteria italia venduto romaPremio speciale della Lotteria Italia, il biglietto vincente da 300 mila euro: dove è stato venduto - È stato estratto oggi, martedì 6 gennaio 2026, il premio speciale da 300mila euro, novità introdotta con questa edizione della Lotteria 2025- fanpage.it

lotteria italia venduto romaEstratto premio speciale da 300 mila euro della Lotteria Italia. Ecco dove è stato venduto il biglietto vincente - E' stato venduto a Auronzo di Cadore il premio speciale da 300 mila euro della Lotteria Italia. ildolomiti.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.