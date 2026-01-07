Lotteria Italia | venduto a Roma il biglietto da cinque milioni di euro Estrazione

Durante l’estrazione della Lotteria Italia, sono stati annunciati alcuni dei premi principali vinti a Roma e in altre località italiane. Tra i biglietti più rilevanti, sono stati venduti premi da cinque milioni di euro, due milioni e altri di entità inferiore. I vincitori dei premi minori saranno comunicati nelle prossime ore. La lotteria continua a rappresentare un momento di interesse nazionale, con premi che coinvolgono diverse regioni del paese.

Ti 270462 – venduto a – 5 milioni di euro E 334755 – venduto a Ciampino – 2,5 milioni di euro L 430243 – venduto a Quattro Castella – 2 milioni di euro D 019458- venduto a Jerzu – 1,5 milioni di euro Q 331024 – venduto ad Albano Laziale – 1 milione di euro Ci sono anche premi minori i cui vincitori saranno resi noti nelle prossime ore.

Premio speciale della Lotteria Italia, il biglietto vincente da 300 mila euro: dove è stato venduto - È stato estratto oggi, martedì 6 gennaio 2026, il premio speciale da 300mila euro, novità introdotta con questa edizione della Lotteria 2025- fanpage.it

Estratto premio speciale da 300 mila euro della Lotteria Italia. Ecco dove è stato venduto il biglietto vincente - E' stato venduto a Auronzo di Cadore il premio speciale da 300 mila euro della Lotteria Italia. ildolomiti.it

La Sardegna ad “Affari tuoi” con Alessandro di Marrubiu Protagonista della puntata speciale dell’Epifania con l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia - facebook.com facebook

Annullati alcuni biglietti della Lotteria Italia: i numeri x.com

