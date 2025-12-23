Anche a Città Sant' Angelo gli animali d' affezione potranno essere tumulati con i proprietari
A Città Sant'Angelo, anche gli animali d'affezione potranno essere tumulati insieme ai propri proprietari, come già avviene in altri comuni del Pescarese. Questa nuova disposizione permette di rispettare un legame affettivo duraturo, offrendo un'opportunità di custodia e memoria condivisa. La decisione mira a rispondere alle esigenze delle famiglie e a garantire un trattamento più dignitoso per gli animali domestici.
Anche a Città Sant'Angelo, come in altri comuni del Pescarese, ora si potranno tumulare gli animali d'affezione assieme ai proprietari. Il consiglio comunale ha infatti approvato la relativa delibera proposta da Francesca Ruggieri, e nel 2026 diventerà operativa. Per ottenere la tumulazione con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
