Lajatico ha registrato quasi 28.000 presenze durante il 2025, grazie all’afflusso di visitatori attratti dal Teatro del Silenzio. La località si prepara ora alla stagione turistica 2026, considerando i risultati ottenuti negli ultimi mesi. La chiusura dell’anno passato segna un punto di partenza per le attività future, con l’obiettivo di consolidare il successo raggiunto.

Lajatico, 8 marzo 2026 – Con la chiusura del 2025 e lo sguardo già rivolto alla stagione turistica 2026, Lajatico si prepara ad affrontare il nuovo anno grazie ai risultati ottenuti negli ultimi mesi. Il bilancio dell’ultimo anno ha infatti confermato un trend positivo che non riguarda soltanto il numero delle presenze turistiche ma anche la crescente percezione del borgo. Sempre più persone scelgono Lajatico per il suo equilibrio tra benessere, servizi di prossimità, sicurezza quotidiana e un contesto ambientale che conserva autenticità e bellezza. “Il fenomeno turistico di Lajatico, trainato soprattutto dal Teatro del Silenzio, non ha eguali - ha dichiarato il sindaco di Lajatico, Fabio Tedeschi - in termini di promozione e di ricadute economiche su un territorio, supera i confini comunali e coinvolge l’intera area regionale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo, Lajatico fa il pieno: “Quasi 28mila presenze. L’effetto Teatro del silenzio”

