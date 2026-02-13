Record storico nel turismo Quasi due milioni di presenze Così Assisi traina la regione

Assisi ha registrato quasi due milioni di presenze nel 2025, un record storico che dimostra come il turismo stia trainando la regione. La città ha attratto visitatori da tutto il mondo grazie agli eventi culturali e religiosi, che hanno portato un aumento significativo rispetto all’anno precedente. Rispetto alla media regionale, Assisi ha superato di oltre quattro punti percentuali la crescita di presenze, consolidando il suo ruolo come principale meta turistica in Italia centrale.

Il 2025 si è chiuso con un milione 700mila presenze registrate, un aumento del 12,8% rispetto al 2024 e oltre quattro punti percentuali in più rispetto alla media regionale. Dati da record, trascinati da una crescita significativa degli stranieri (quasi 800.000 da ogni parte del mondo) e da numeri eccezionali anche nella cosiddetta bassa stagione. Assisi si conferma traino fondamentale per tutta l'Umbria, rappresentando il 25% dell'intero flusso turistico regionale, con punte del 30% nei periodi di alta stagione. I dati forniti da Turismatica, servizio della Regione per le statistiche sul turismo, evidenziano un incremento della presenza media (circa 2,5 giorni) e un aumento costante dei turisti, con percentuali a due cifre quasi tutti i mesi.