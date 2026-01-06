La Galleria Nazionale registra un notevole afflusso di visitatori, confermando l’interesse crescente per l’arte in Umbria. I musei statali della regione continuano a attirare pubblico, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. Un segnale positivo per il settore museale e per la promozione del turismo culturale nel cuore verde d’Italia.

Feste in Umbria nel segno dell’arte e della bellezza. I musei statali della regione brindano al successo di pubblico, con numeri d’eccezione in tutte le strutture del Cuore Verde. La conferma arriva dai risultati di domenica 4 gennaio, la prima dell’anno con ingresso libero e gratuito che vede il trionfo della Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia con 1702 ingressi seguita dalla Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto con 564 visitatori, da Palazzo Ducale di Gubbio con 403 e dal Museo Archeologico Nazionale di Orvieto con 254 presenze. Da segnalare che nella domenica gratuita il numero dei visitatori solitamente triplica rispetto ai giorni festivi a pagamento e che la media degli ingressi della Galleria Nazionale in questo periodo è circa 600 visitatori al giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Galleria Nazionale fa il pieno di presenze

Pieno d’arte in Italia nel 2026; A Torino un pieno d'arte. Mostre imperdibili per un Capodanno tra grandi esposizioni e collezioni; A Gorizia la nuova Galleria Bombi fa il pieno di visitatori.

Urbino fa il pieno di visitatori. Galleria nazionale delle Marche aperta anche a Natale - Borghi e città d’arte scelti sempre più per trascorrere queste festività natalizie all’insegna di una vacanza culturale. rainews.it

La Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia celebra l’ottocentesimo anniversario della morte di san Francesco d’Assisi con la grande mostra "Giotto e san Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento", dal 14 marzo al 14 giugno 2026. - facebook.com facebook