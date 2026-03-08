Nel Fujian, nella Cina sudorientale, si trovano i Tulou, grandi edifici di terra battuta con forma circolare o quadrata. Queste fortezze sono state progettate per ospitare fino a 800 persone all’interno di un’unica struttura. Le costruzioni si ergono tra le montagne, rappresentando un esempio di architettura tradizionale che ha resistito nel tempo. Oggi, i Tulou sono riconosciuti come patrimonio culturale.

Nelle montagne del Fujian, nella Cina sudorientale, si ergono monumenti architettonici che sembrano usciti da un sogno fantastico: i Tulou, imponenti strutture circolari e quadrate costruite in terra battuta che per secoli hanno ospitato intere comunità. Queste “città fortificate” in miniatura, riconosciute dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità nel 2008, rappresentano una delle espressioni più straordinarie dell’architettura difensiva e comunitaria al mondo, capaci di accogliere fino a 800 persone in un unico edificio. Costruiti principalmente tra il XII e il XX secolo dal popolo Hakka, una minoranza etnica Han cinese con una storia di continue migrazioni, i Tulou incarnano la risposta ingegnosa di una comunità alla necessità di protezione e coesione sociale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Tulou del Fujian: le fortezze circolari dove vivevano 800 persone in un unico edificio

