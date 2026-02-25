Cuba libero mercato d’emergenza dentro le cisterne del Fujian

Enrique e suo nipote si dedicano alla raccolta di materiali riciclabili in un impianto temporaneo nel Fujian, causato dall’aumento improvviso della domanda di risorse. La loro giornata inizia presto, spostandosi tra cumuli di rifiuti per trovare oggetti preziosi. La loro attività rappresenta un tentativo di sopravvivere in un mercato emergente, che reagisce rapidamente alle crisi economiche. La loro presenza tra le cisterne di stoccaggio mostra quanto siano attivi nel settore del riciclo.

Cuba Strappetto al socialismo: piccole imprese autorizzate a comprare "tanques" da 25mila litri di benzina cinese (acquistata negli Usa) La mattina presto incontro Enrique e suo nipote che “lavorano” in un basurero (immondezzaio) all’aria aperta non lontano da casa mia. El Jabao – come lo chiamano essendo mulatto chiaro, di padre di discendenza spagnola – vive frugando nei rifiuti che da qualche mese si accumulano nella parte alta di Cojimar. L’immondezzaio ha già raggiunto la dimensione di quasi mezzo campo da calcio. È un recoletor de materias primas come ci tiene a presentarsi. Oggetto della sua ricerca sono lattine di birra o di bibite, cartoni e carta, bottiglie vuote di plastica o di vetro, che poi consegna a uno dei vari Centros estatales de recuperación. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Processo Api per disastro ambientale: «Nessuna impermeabilizzazione sotto le cisterne»Il processo Api riguarda un disastro ambientale avvenuto ad Ancona, dove si evidenzia come la mancanza di impermeabilizzazione sotto le cisterne abbia contribuito ai problemi ambientali.

Maxi sequestro al porto: falso extravergine scoperto tra le cisterneSalerno - Un maxi sequestro al porto ha portato alla scoperta di 18 mila tonnellate di olio d’oliva dichiarato extravergine ma risultato falso, nascosto tra le cisterne di una ditta abruzzese.

