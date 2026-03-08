Trump strizza l' occhio all' Italia | Meloni è un’ottima leader e una mia amica

Un commento di Donald Trump si concentra sulla premier italiana, definendola una leader eccellente e una sua amica. In un suo intervento, l’ex presidente ha affermato che Giorgia Meloni si impegna sempre ad aiutare e ha espresso stima nei suoi confronti. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico, senza ulteriori precisazioni o contestualizzazioni.

«La presidente del Consiglio Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica». Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, raggiunto telefonicamente dal Corriere della Sera. Trump ha risposto a una domanda sull’ipotesi di inviare forze della Marina italiana a difesa di Cipro da un possibile coinvolgimento nel conflitto tra le forze israelo-americane e l’ Iran. «Amo l’Italia, penso che sia una grande leader», ha aggiunto il presidente statunitense riferendosi ancora alla presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Trump blinda l’asse con Meloni: «È un’ottima leader, l’Italia cerca sempre di aiutare». Ma è gelo con Londra: «Starmer? Non è Churchill»Mentre il Medio Oriente brucia e l’Iran annuncia di poter resistere al conflitto per altri sei mesi, Donald Trump ridisegna la mappa delle alleanze...

