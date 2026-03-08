Trump blinda l’asse con Meloni | È un’ottima leader l’Italia cerca sempre di aiutare Ma è gelo con Londra | Starmer? Non è Churchill

Donald Trump rafforza i rapporti con la leader italiana, definendola un’ottima figura e riconoscendo gli sforzi dell’Italia nel sostenere le alleanze. Nel frattempo, si scontra con le posizioni di Londra, criticando il leader dell’opposizione britannica e sottolineando la differenza tra lui e Churchill. Mentre il Medio Oriente vive tensioni e l’Iran dichiara la capacità di resistere a lungo, l’ex presidente ridefinisce gli equilibri diplomatici mondiali.

Mentre il Medio Oriente brucia e l’Iran annuncia di poter resistere al conflitto per altri sei mesi, Donald Trump ridisegna la mappa delle alleanze globali. In un momento di massima tensione, con il rientro negli Stati Uniti delle salme dei sei soldati uccisi in Kuwait, il Presidente Usa ha scelto di promuovere a pieni voti l’operato di Palazzo Chigi. In una conversazione telefonica con Viviana Mazza del Corriere della Sera, Trump ha usato parole di forte stima per la presidente del Consiglio italiana. «Amo l’Italia, penso che sia una grande leader», ha dichiarato il tycoon, definendo Giorgia Meloni un’amica che «cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica». 🔗 Leggi su Open.online

Meloni non preavvisata sull'Iran, colpita base italiana in Kuwait "ma tutti incolumi"

