Trump strizza l' occhio all' Italia | Meloni è un’ottima leader e una mia amica L' ira del Pd | Affermazioni gravi e inquietanti

Durante un intervento pubblico, un ex presidente ha espresso apprezzamento per la presidente del Consiglio, definendola un’ottima leader e sua amica. Le sue parole sono state commentate dal Partito Democratico, che ha giudicato le affermazioni gravi e inquietanti. La dichiarazione ha suscitato reazioni diverse tra gli esponenti politici italiani, con critiche da parte di alcuni e apprezzamenti da altri.

«La presidente del Consiglio Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica». Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, raggiunto telefonicamente dal Corriere della Sera. Trump ha risposto a una domanda sull’ipotesi di inviare forze della Marina italiana a difesa di Cipro da un possibile coinvolgimento nel conflitto tra le forze israelo-americane e l’ Iran. «Amo l’Italia, penso che sia una grande leader», ha aggiunto il presidente statunitense riferendosi ancora alla presidente del Consiglio. L'ira del Pd «Oggi sul Corriere viene riportata questa affermazione di Donald Trump: "Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare". 🔗 Leggi su Feedpress.me

Trump elogia Meloni como uma “mulher linda” durante cúpula de paz no Egito

