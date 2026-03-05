Il governo ha approvato una risoluzione che autorizza l’utilizzo di basi americane e la difesa anti-aerea e anti-missilistica. La decisione riguarda il supporto ai Paesi del Golfo colpiti dai missili iraniani e la protezione dei contingenti militari italiani presenti nella regione. La misura prevede interventi specifici per rafforzare la sicurezza delle zone interessate.

Difesa anti-aerea e anti-missilistica per aiutare i Paesi del Golfo colpiti dai missili iraniani e i nostri contingenti militari sul terreno. Schierare assetti nazionali (probabilmente una nave) per tutelare gli Stati Europei da Teheran, cioè Cipro. Ma soprattutto dare il via libera all’utilizzo delle basi americane sul territorio italiano, seppur rispettando i trattati tra Roma e Washington includendo “l’attività addestrativa e di supporto tecnico-logistico”. Sono questi i tre impegni che la maggioranza di centrodestra giovedì mattina chiederà al governo nella risoluzione, con voto, che seguirà alle comunicazioni dei ministri Antonio Tajani (Esteri) e Guido Crosetto (Difesa) sulla crisi in Medio-Oriente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, ecco la risoluzione del governo sugli aiuti militari: ok alle basi americane e alla difesa anti-aerea

Leggi anche: Ucraina, ecco il decreto del governo per il 2026: aiuti militari ma “priorità per quelli civili, sanitari e di protezione aerea”

Leggi anche: Meloni: "Inviamo aiuti ai Paesi del Golfo per la difesa aerea, ma non siamo in guerra"

Co tam Panie w Polityce cz. XI

Altri aggiornamenti su Guerra in Iran ecco la risoluzione del....

Temi più discussi: Iran-Usa, ecco la guerra post-umana: droni e attacchi cyber; Intervista a Zelensky: Putin ha perso l'inverno. Ma ora la guerra in Iran potrebbe metterci in difficoltà, ecco perché; Attacco all’Iran, in Italia rafforzata sicurezza intorno a obiettivi sensibili: ecco quali; Guerra in Iran, ecco quali sono i vantaggi per Putin e la Russia.

Guerra, l'Iran prova a smentire il missile contro la Turchia. E intanto attacca il KurdistanLo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha negato di aver sparato contro la Turchia, dopo le notizie secondo cui le difese Nato avrebbero ... iltempo.it

Guerra in Iran, ecco quali aiuti potrebbe inviare l’Italia ai Paesi del Golfo colpitiLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, ecco quali aiuti potrebbe inviare l’Italia ai Paesi del Golfo colpiti ... tg24.sky.it

"Non siamo in guerra, non vogliamo entrare in guerra" afferma la premier Giorgia Meloni parlando della situazione in Medio Oriente - facebook.com facebook

Shadow banking, guerra e petrolio: perché i mercati temono una nuova crisi x.com