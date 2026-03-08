Iran Trump | Meloni è mia amica e una grande leader cerca sempre aiutare

Il 8 marzo, a Roma, un rappresentante degli Stati Uniti ha dichiarato che la premier italiana è una sua amica e una grande leader. Ha aggiunto che Meloni si impegna sempre ad aiutare e che, secondo lui, è un’ottima leader. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico e si riferisce alla relazione tra i due leader.

Roma, 8 mar. (askanews) – La premier Giorgia Meloni “cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica. Penso sia una grande leader. Io amo l’Italia”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, rispondendo telefonicamente al Corriere della Sera sulla possibilità di intervento e aiuto dell’Italia nella guerra in Medio Oriente, alla luce della partecipazione decisa dal Governo italiano all’invio di navi di Paesi europei per la difesa di Cipro e se questo ai suoi occhi questo sia considerato abbastanza. Trump, riferisce il Corsera, è stato raggiunto telefonicamente nella giornata ieri, dopo il summit “Scudo delle Americhe” con gli alleati Usa centro e latino americani nella sua residenza in Florida a Mar a Lago e prima di volare a Dover per accogliere il rimpatrio delle salme dei soldati americani uccisi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

