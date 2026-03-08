Trump blinda l’asse con Meloni | Ottima leader cerca sempre di aiutare L’ira del Pd | Governo smentisca l’aiuto dell’Italia in guerra illegale

Donald Trump ha espresso apprezzamento per la leader italiana, affermando che cerca sempre di aiutare, e ha rafforzato il suo legame con lei. Nel frattempo, il Partito Democratico chiede al governo italiano di smentire il coinvolgimento nel conflitto in corso, definendolo illegale. Mentre nel Medio Oriente la situazione rimane tesa e l’Iran annuncia la capacità di resistere sei mesi, Trump sta ridefinendo le alleanze internazionali.

Mentre il Medio Oriente brucia e l’ Iran annuncia di poter resistere al conflitto per altri sei mesi, Donald Trump ridisegna la mappa delle alleanze globali. In un momento di massima tensione, con il rientro negli Stati Uniti delle salme dei sei soldati uccisi in Kuwait, il Presidente Usa ha scelto di promuovere a pieni voti l’operato di Palazzo Chigi. In una conversazione telefonica con Viviana Mazza del Corriere della Sera, Trump ha usato parole di forte stima per la presidente del Consiglio italiana. «Amo l’Italia, penso che sia una grande leader », ha dichiarato il tycoon, definendo Giorgia Meloni un’amica che «cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica ». 🔗 Leggi su Open.online

Trump elogia Meloni como uma “mulher linda” durante cúpula de paz no Egito

