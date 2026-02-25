Trump da record sullo Stato dell' Unione Tasse Iran attacchi a Biden e i dem | cosa ha detto

Donald Trump ha pronunciato il discorso sullo Stato dell’Unione più lungo mai registrato, durato un'ora e quarantasette minuti. La sua lunga esposizione ha coperto temi come tasse, Iran, attacchi a Biden e ai Democratici. La durata eccezionale ha sorpreso molti osservatori, che non si aspettavano un intervento così esteso. Trump ha affrontato con tono diretto diverse questioni politiche e attacchi personali, lasciando il pubblico con molte riflessioni aperte.

Un'ora e quarantasette minuti. Il primo discorso sullo Stato dell'Unione del secondo mandato di Donald Trump è il più lungo mai pronunciato da un presidente degli Stati Uniti e supera il record segnato nel 2000 da Bill Clinton, con un'ora e mezza circa. Quando il tycoon sale sul palco e si rivolge al Congresso in platea ci sono ben quattro giudici della Corte Suprema, tre dei quali avevano votato a favore del verdetto che ha bloccato i suoi dazi. Il timore di una dura tirata contro la 'Scotus' era stato condiviso anche da molti parlamentari repubblicani. Trump invece abbandona i toni accesi utilizzati sui social e si limita a definire "deludente" una decisione "sfortunata".

