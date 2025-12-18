Trump e la promessa del boom economico senza precedenti Remigration e premio ai soldati | cosa ha detto nel discorso alla Nazione

Nel suo discorso alla nazione, Donald Trump celebra un primo anno di mandato caratterizzato da promesse di un boom economico senza precedenti, rimpatri e premi ai soldati. Con il suo classico entusiasmo, Trump dichiara che

© Quotidiano.net

Washington, 18 dicembre 2025 – "America is back”. Il bilancio che Donald Trump fa del suo primo anno di mandato è rosa e fiori. "Un anno fa il Paese era morto”, ha detto il presidente Usa in un discorso alla nazione pronunciato in diretta nella notte italiana. Era “pronto per fallire, fallire totalmente”. E ora “siamo il Paese più attraente". L’America è tornata, è il leitmotiv del tycoon: “ Facciamo invidia a tutto il modo, siamo rispettati come mai lo siamo stati prima”. I capisaldi del presunto ‘riscatto’ americano dopo “il disastro” dell’amministrazione Biden sono i soliti. “Eravamo invasi dai migranti illegali, transgender nello sport delle donne, avevamo i peggiori accordi commerciali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

