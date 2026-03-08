Trump al Corriere | L’Italia cerca sempre di offrire aiuto Giorgia un' ottima leader

Il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha affermato che l’Italia cerca sempre di offrire aiuto e ha definito la premier come un'ottima leader. Durante il colloquio ha anche espresso critiche nei confronti di Starmer e del Regno Unito, dichiarando che non sono più necessari determinati aiuti o accordi. Il discorso si è focalizzato su temi di cooperazione internazionale e attualità politica.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTENEW YORK - Il presidente Donald Trump, rispondendo a una telefonata del Corriere della Sera ieri pomeriggio, ha espresso un forte apprezzamento per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche per la sua disponibilità ad aiutare in questa guerra degli Stati Uniti e di Israele in Iran. «Amo l’Italia, penso che sia una grande leader», ha detto Trump della premier italiana. Gli abbiamo chiesto che cosa pensa dell’intervento e dell’aiuto possibile dell’Italia nella guerra, considerato il fatto che stiamo inviando assetti navali per la difesa di Cipro e se ai suoi occhi questo sia abbastanza. Giorgia Meloni «cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica», replica il presidente, senza scendere nei dettagli. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

