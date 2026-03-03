Trump rompe con la Spagna | Stop ai commerci con loro non ci hanno dato le basi E critica Starmer | Non è mica Winston Churchill

Durante una conferenza stampa con il cancelliere tedesco, l'ex presidente ha annunciato la sospensione dei commerci con la Spagna, accusandola di non aver fornito le basi richieste. Ha inoltre criticato il leader britannico, affermando che non rappresenta una figura simile a Winston Churchill. Le dichiarazioni sono arrivate nel contesto di un confronto sulla posizione di vari paesi riguardo alla guerra in Iran.

Una rottura con la Spagna. Una critica abrasiva nei confronti del premier britannico. E una frase destinata a pesare sul futuro dell'Iran. Nel corso di una conferenza stampa, in occasione del suo incontro alla Casa Bianca con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato Madrid, affermando di aver ordinato l'immediato stop ai commerci tra Usa e Spagna perché il governo spagnolo «ci ha negato l'uso delle sue basi» per l'attacco all'Iran. Nei primi giorni della guerra, ha detto Trump, «la Germania è stata ottima. Altri sono stati molti bravi. Il capo della Nato, Mark Rutte, penso sia fantastico. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Trump attacca la Spagna: “Non ci ha fornito le basi per l’operazione in Iran. Ho ordinato di rompere tutti gli accordi commerciali”Donald Trump non ha perdonato la decisione della Spagna di non offrire le proprie basi militari agli Stati Uniti per sostenere l’attacco contro...

