Trump annuncia un grande cambiamento in arrivo Cuba

Il presidente americano ha annunciato che gli Stati Uniti attendono un grande cambiamento a Cuba e ha accennato a possibili accordi con il governo dell’isola. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento pubblico, senza fornire dettagli specifici sui tempi o i contenuti di eventuali accordi futuri. La notizia ha suscitato attenzione nel settore diplomatico e tra gli osservatori internazionali.

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti "attendono con interesse il grande cambiamento che presto arriverà a Cuba" e ha suggerito che l'amministrazione potrebbe stringere un accordo con l'Avana. Le sue parole, rivolte ai leader latinoamericani riuniti nel suo golf club vicino a Miami.